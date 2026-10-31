Инфляция в Уганде ускорилась до 5,8% в октябре — The Rio Times

Годовая инфляция в Уганде в октябре 2026 года ускорилась до 5,8% против 4,6% в сентябре. Это самый высокий показатель с июня 2023 года, сообщает The Rio Times со ссылкой на Бюро статистики Уганды.

Продукты и топливо дорожают

Цены на продовольственные культуры за год выросли на 10,7%, тогда как в сентябре их годовой рост составлял 4,5%. Базовая инфляция, не учитывающая нестабильные компоненты, такие как сырые продукты и топливо, поднялась с 3,7% до 4,4%.

Глава подразделения макроэкономической статистики UBOS Самуэль Эчоку назвал среди факторов ускорения инфляции обесценивание угандийского шиллинга и более высокие цены на топливо. Центральный банк Уганды также заявил, что более слабый шиллинг уже повышал цены на топливо, а ценовое давление начало выходить за пределы продовольственного сектора.

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Ставку повысили до 12%

14 октября Банк Уганды на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 2,25 процентного пункта — с 9,75% до 12%. Регулятор прогнозирует, что средняя общая инфляция в течение следующих 12 месяцев составит 7–7,5%, а базовая — 5,5–6%.

Центробанк связал давление на валюту и цены с удорожанием нефти и морских перевозок на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Банк также сообщил, что дефицит текущего счета Уганды увеличился на 1,4 млрд долларов — до 4,6 млрд долларов. Прогноз экономического роста на 2026/27 финансовый год снижен до 6–6,5% с 7–7,5%.

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