Інфляція в Уганді прискорилася до 5,8% у жовтні — The Rio Times

В Уганді річна інфляція у жовтні 2026 року прискорилася до 5,8% проти 4,6% у вересні. Це найвищий показник із червня 2023 року, повідомляє The Rio Times з посиланням на Бюро статистики Уганди.

Продукти й пальне дорожчають

Ціни на продовольчі культури за рік зросли на 10,7%, тоді як у вересні їхнє річне зростання становило 4,5%. Базова інфляція, яка не враховує нестабільні компоненти на кшталт сирих продуктів і пального, піднялася з 3,7% до 4,4%.

Керівник підрозділу макроекономічної статистики UBOS Самуель Ечоку назвав серед чинників прискорення інфляції знецінення угандійського шилінга та вищі ціни на пальне. Центральний банк Уганди також заявив, що слабший шилінг уже підвищував ціни на пальне, а тиск на ціни почав виходити за межі продовольчого сектору.

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Ставку підвищили до 12%

14 жовтня Банк Уганди на позачерговому засіданні підвищив ключову ставку на 2,25 відсоткового пункту — з 9,75% до 12%. Регулятор прогнозує, що середня загальна інфляція протягом наступних 12 місяців становитиме 7–7,5%, а базова — 5,5–6%.

Центробанк пов’язав тиск на валюту та ціни з подорожчанням нафти і морських перевезень на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Також банк повідомив, що дефіцит поточного рахунку Уганди збільшився на 1,4 млрд доларів — до 4,6 млрд доларів. Прогноз економічного зростання на 2026/27 фінансовий рік знижено до 6–6,5% із 7–7,5%.

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