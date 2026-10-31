Roczna inflacja w Ugandzie przyspieszyła w październiku 2026 roku do 5,8% wobec 4,6% we wrześniu. To najwyższy poziom od czerwca 2023 roku, podaje The Rio Times, powołując się na Ugandyjskie Biuro Statystyki.

Żywność i paliwo drożeją

Ceny roślin spożywczych wzrosły w skali roku o 10,7%, podczas gdy we wrześniu ich roczny wzrost wynosił 4,5%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia niestabilnych składników, takich jak surowa żywność i paliwo, wzrosła z 3,7% do 4,4%.

Szef działu statystyki makroekonomicznej UBOS Samuel Echoku wymienił osłabienie ugandyjskiego szylinga i wyższe ceny paliw wśród czynników przyspieszenia inflacji. Bank centralny Ugandy również oświadczył, że słabszy szyling już podnosił ceny paliw, a presja cenowa zaczęła wykraczać poza sektor żywnościowy.

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Stopę podniesiono do 12%

14 października Bank Ugandy na nadzwyczajnym posiedzeniu podniósł stopę referencyjną o 2,25 punktu procentowego — z 9,75% do 12%. Regulator prognozuje, że średnia inflacja ogółem w ciągu kolejnych 12 miesięcy wyniesie 7–7,5%, a inflacja bazowa — 5,5–6%.

Bank centralny powiązał presję na walutę i ceny ze wzrostem kosztów ropy oraz transportu morskiego w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bank poinformował również, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Ugandy zwiększył się o 1,4 mld dolarów — do 4,6 mld dolarów. Prognozę wzrostu gospodarczego na rok fiskalny 2026/27 obniżono do 6–6,5% z 7–7,5%.

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