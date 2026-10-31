乌干达10月通胀加速至5.8%——The Rio Times

乌干达2026年10月的年度通胀率加速至5.8%，而9月为4.6%。这是自2023年6月以来的最高水平，The Rio Times报道，援引乌干达统计局的数据。

食品和燃料价格上涨

粮食作物价格同比上涨10.7%，而9月其同比涨幅为4.5%。剔除生鲜食品和燃料等波动性成分的核心通胀率从3.7%升至4.4%。

乌干达统计局（UBOS）宏观经济统计部门负责人塞缪尔·埃乔库称，乌干达先令贬值和燃料价格上涨是通胀加速的因素之一。乌干达中央银行也表示，较弱的先令已经推高燃料价格，价格压力开始超出食品部门的范围。

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利率上调至12%

10月14日，乌干达银行在一次特别会议上将关键利率上调2.25个百分点，从9.75%升至12%。监管机构预测，未来12个月的平均总体通胀率将为7%至7.5%，核心通胀率将为5.5%至6%。

央行将货币和价格压力与中东冲突升级背景下石油和海运成本上涨联系起来。该行还表示，乌干达经常账户赤字增加14亿美元，达到46亿美元。2026/27财年的经济增长预测从7%至7.5%下调至6%至6.5%。

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