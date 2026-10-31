2026年10月30日，阿根廷S&P Merval指数下跌2.59%，至92,079点，录得连续第五个交易日下跌。国家风险指标上升逾40个基点，至787点，为2026年初以来最高收盘水平。The Rio Times报道。

股票和债券承压

国家风险反映了投资者持有阿根廷美元计价债券而非美国国债所要求的额外收益率。该指标当日增加了41至46个点，10月期间增加了约170至180个点。

与此同时，官方美元汇率下跌0.29%，至1,534阿根廷比索。因此，抛售主要波及股票和债券，而非官方汇率。

损失最大的是天然气管道运营商TGS，其股票下跌5.5%；交易所运营商BYMA下跌5.2%；配电公司Edenor下跌4.4%。阿根廷最大私营银行Galicia在纽约的股票下跌4.24%，至32.30美元。交易所交易基金Global X MSCI Argentina ETF下跌2.82%，至79.18美元。

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外部和内部因素

该媒体将此次下跌与全球市场风险资产的抛售联系起来：标普500指数当日下跌1.82%，纳斯达克指数下跌2.86%，原因是市场担忧人工智能技术支出。The Rio Times还将巴西雷亚尔在卢拉总统10月25日连任后走弱列为额外因素。

在经济活动疲弱的情况下，投资者也在评估阿根廷政府在2027年为其需求融资并增加储备的能力。10月30日公布的一项法令将燃料和二氧化碳排放税上调的时间从11月1日推迟至12月1日。据该媒体称，这暂时抑制了加油站价格，但推迟了财政收入。

当天，拉丁美洲的智利和巴西股指也下跌：IPSA下跌2.76%，Ibovespa下跌0.75%。阿根廷10月税收收入数据原定于11月2日公布。

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