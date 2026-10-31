台湾中央银行理事会中有两名成员支持上调利率，而大多数与会者主张维持利率在当前水平。据该行上月会议纪要显示，《台北时报》报道。

理事会成员对通胀上升表示担忧。他们认为，进口价格和生产者价格上涨可能成为消费者价格进一步上涨的来源。同时，他们表示，政府稳定能源价格的措施有助于限制油价上涨对消费者的影响。

有关利率的论点

一名理事呼吁，在经历长期异常低利率后开始货币政策正常化。他指出，加息不一定旨在抑制通胀或放缓经济活动，也可以使借贷成本更接近中性水平。

另有一名理事警告称，在美国联邦储备系统加息的情况下维持利率不变，可能会扩大两个经济体利率之间的差距。他认为，这可能加大新台币的压力并提高进口成本。

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融资渠道

支持维持利率不变的人士指出，台湾的通胀比美国、欧元区和韩国更为温和，后者的价格涨幅超过3%。他们还指出，自2024年3月以来，央行已经在不改变基准利率的情况下收紧金融条件——通过提高准备金要求、收紧房地产贷款规定以及进行公开市场操作。

一些理事认为，更高的利率可能加剧信贷获取方面的不平等。受益于人工智能相关需求的科技行业公司，对借贷成本的敏感度低于传统制造商。在流动性本已受限的背景下，加息可能使中小企业、微型企业和传统制造商更难筹集资金。

理事们还注意到，国内需求复苏并不均衡：尽管出口大幅增长，私人消费仍相对疲弱。所有理事会成员都同意，货币政策决定应考虑通胀趋势、国内金融状况以及主要外国央行的举措。

另有一名理事呼吁，在股票交易活跃的背景下，密切关注银行向从事证券业务的公司提供贷款的增长。他警告称，股市急剧调整可能增加贷款方面的风险。

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