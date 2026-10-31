Na Tajwanie dwóch członków rady banku centralnego poparło podwyżkę stopy procentowej, podczas gdy większość uczestników posiedzenia opowiedziała się za utrzymaniem jej na obecnym poziomie. Wynika to z protokołu posiedzenia banku z ubiegłego miesiąca, podaje Taipei Times.

Członkowie rady wyrazili zaniepokojenie rosnącą inflacją. Za możliwe źródła dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych uznali rosnące ceny importowe i ceny producentów. Jednocześnie rządowe działania na rzecz stabilizacji cen energii, jak stwierdzili, pomogły ograniczyć wpływ droższej ropy na konsumentów.

Argumenty dotyczące stopy

Jeden z dyrektorów wezwał do rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej po długim okresie wyjątkowo niskich stóp. Zaznaczył, że podwyżka stopy nie musi być koniecznie ukierunkowana na ograniczenie inflacji lub spowolnienie aktywności gospodarczej, lecz może przybliżyć koszt pożyczek do neutralnego poziomu.

Osobno jeden z dyrektorów ostrzegł, że utrzymanie stopy bez zmian przy podwyżce stopy przez Rezerwę Federalną USA może zwiększyć różnicę między stopami w obu gospodarkach. Jego zdaniem może to nasilić presję na nowego dolara tajwańskiego i podnieść koszty importu.

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Dostęp do finansowania

Zwolennicy utrzymania stopy bez zmian wskazali, że inflacja na Tajwanie jest bardziej umiarkowana niż w Stanach Zjednoczonych, strefie euro i Korei Południowej, gdzie wzrost cen przekraczał 3%. Zauważyli też, że od marca 2024 roku bank centralny zaostrzał już warunki finansowe bez zmiany stopy bazowej — poprzez podwyższenie wymogów dotyczących rezerw, bardziej restrykcyjne zasady kredytowania nieruchomości oraz operacje otwartego rynku.

Niektórzy dyrektorzy uważają, że wyższe stopy mogą pogłębić nierówności w dostępie do kredytowania. Spółki sektora technologicznego, które korzystają z popytu związanego ze sztuczną inteligencją, są mniej wrażliwe na koszt pożyczek niż tradycyjni producenci. Przy już ograniczonej płynności podwyżki stóp mogą utrudnić pozyskiwanie środków małym i średnim przedsiębiorstwom, mikrofirmom oraz tradycyjnym producentom.

Dyrektorzy zwrócili również uwagę na nierównomierne ożywienie popytu krajowego: mimo silnego wzrostu eksportu prywatna konsumpcja pozostaje względnie słaba. Wszyscy członkowie rady zgodzili się, że decyzje dotyczące polityki pieniężnej powinny uwzględniać trendy inflacyjne, krajowe warunki finansowe oraz działania czołowych zagranicznych banków centralnych.

Osobno jeden z dyrektorów wezwał do uważnego monitorowania wzrostu kredytowania przez banki spółek działających w obrocie papierami wartościowymi, w warunkach aktywnego handlu akcjami. Ostrzegł, że gwałtowna korekta na rynku akcji może zwiększyć ryzyko dla kredytodawców.

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