На Тайване два члена совета центрального банка поддержали повышение процентной ставки, тогда как большинство участников заседания выступило за сохранение ее нынешнего уровня. Это следует из протокола заседания банка прошлого месяца, сообщает Taipei Times.

Члены совета выразили обеспокоенность ростом инфляции. Возможными источниками дальнейшего повышения потребительских цен они назвали рост импортных цен и цен производителей. В то же время правительственные меры по стабилизации цен на энергоносители, по их словам, помогли ограничить влияние более дорогой нефти на потребителей.

Аргументы относительно ставки

Один из директоров призвал начать нормализацию денежно-кредитной политики после длительного периода исключительно низких ставок. Он отметил, что повышение ставки не обязательно должно быть направлено на сдерживание инфляции или замедление экономической активности, а может приблизить стоимость заимствований к нейтральному уровню.

Отдельно один из директоров предостерег, что сохранение ставки без изменений на фоне повышения ставки Федеральной резервной системой США может увеличить разницу между ставками двух экономик. По его мнению, это может усилить давление на новый тайваньский доллар и повысить стоимость импорта.

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Доступ к финансированию

Сторонники неизменной ставки указали, что инфляция на Тайване является более умеренной, чем в США, еврозоне и Южной Корее, где рост цен превышал 3%. Они также отметили, что с марта 2024 года центробанк уже ужесточал финансовые условия без изменения базовой ставки — путем повышения резервных требований, более жестких правил кредитования недвижимости и операций на открытом рынке.

Некоторые директора считают, что более высокие ставки могут углубить неравенство в доступе к кредитованию. Компании технологического сектора, получающие выгоду от спроса, связанного с искусственным интеллектом, менее чувствительны к стоимости заимствований, чем традиционные производители. На фоне уже ограниченной ликвидности повышение ставок может усложнить привлечение средств для малых и средних предприятий, микробизнеса и традиционных производителей.

Директора также обратили внимание на неравномерное восстановление внутреннего спроса: несмотря на резкий рост экспорта, частное потребление остается сравнительно слабым. Все члены совета согласились, что решения по денежно-кредитной политике должны учитывать инфляционные тенденции, внутренние финансовые условия и шаги ведущих зарубежных центробанков.

Отдельно один из директоров призвал внимательно следить за ростом кредитования банками компаний, работающих с ценными бумагами, на фоне активной торговли акциями. Он предупредил, что резкая коррекция фондового рынка может увеличить риски для кредиторов.

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