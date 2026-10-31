Southern Copper在科技股抛售中下跌7.42%——The Rio Times

10月30日，在美国股市中，矿业公司Southern Copper的股价下跌7.42%，至每股177.53美元。Freeport-McMoRan的股价下跌5.55%，收于62.47美元。两家公司均创下至少三个月来的最低收盘价，The Rio Times报道。

股票跌幅大于铜价

追踪铜期货的CPER基金下跌1.86%，至38.99美元。因此，Southern Copper和Freeport-McMoRan股票的跌幅是与铜期货挂钩工具价值跌幅的数倍。

该媒体称，由于风险资产普遍遭到抛售，矿业公司股票承受的压力加剧。纳斯达克指数下跌2.86%，标准普尔500指数下跌1.82%。芯片制造商英特尔股价近30%的下跌也影响了投资者情绪。

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来自智利的供应减少

与此同时，实体铜市场的数据表明供应更加有限。智利国家统计局称，9月铜产量同比下降15.1%，至387,870吨。7月至9月期间成为该国2026年产量最低的一个季度。

智利铜业委员会Cochilco同日将2027年金属平均价格预测从每磅5.10美元上调至5.95美元。经过两天下跌后，CPER较9月22日创下的41.43美元高点低5.9%。

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