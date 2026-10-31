Na amerykańskim rynku akcji walory spółki górniczej Southern Copper 30 października spadły o 7,42%, do 177,53 dolara za akcję. Akcje Freeport-McMoRan straciły 5,55% i zamknęły sesję na poziomie 62,47 dolara. Obie spółki odnotowały najniższe ceny zamknięcia od co najmniej trzech miesięcy, donosi The Rio Times.

Akcje spadły mocniej niż miedź

Fundusz CPER, który śledzi kontrakty terminowe na miedź, potaniał o 1,86%, do 38,99 dolara. Tym samym spadek akcji Southern Copper i Freeport-McMoRan był kilkukrotnie głębszy niż obniżenie wartości instrumentu powiązanego z kontraktami terminowymi na miedź.

Według publikacji presja na walory spółek górniczych nasiliła się z powodu ogólnej wyprzedaży ryzykownych aktywów. Indeks Nasdaq spadł o 2,86%, a S&P 500 — o 1,82%. Na nastroje inwestorów wpłynął również niemal 30-procentowy spadek akcji producenta mikrochipów Intel.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dostawy z Chile spadły

Jednocześnie dane dotyczące fizycznego rynku miedzi wskazują na bardziej ograniczoną podaż. Narodowy Instytut Statystyki Chile poinformował, że wydobycie miedzi we wrześniu zmniejszyło się o 15,1% rok do roku, do 387 870 ton. Okres od lipca do września był najsłabszym kwartałem 2026 roku pod względem wielkości produkcji w kraju.

Chilijska komisja ds. miedzi Cochilco tego samego dnia podniosła prognozę średniej ceny metalu w 2027 roku z 5,10 do 5,95 dolara za funt. Po dwóch dniach spadków CPER znajdował się 5,9% poniżej maksimum 41,43 dolara, odnotowanego 22 września.

Czytaj nas na