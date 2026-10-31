На американском фондовом рынке акции горнодобывающей компании Southern Copper 30 октября упали на 7,42% — до 177,53 доллара за бумагу. Акции Freeport-McMoRan потеряли 5,55% и закрылись на уровне 62,47 доллара. Обе компании показали самые низкие цены закрытия как минимум за три месяца, сообщает The Rio Times.

Акции упали сильнее меди

Фонд CPER, отслеживающий фьючерсы на медь, подешевел на 1,86% — до 38,99 доллара. Таким образом, падение акций Southern Copper и Freeport-McMoRan оказалось в несколько раз глубже, чем снижение стоимости инструмента, связанного с фьючерсами на медь.

По данным издания, давление на бумаги горнодобывающих компаний усилилось из-за общей распродажи рисковых активов. Индекс Nasdaq снизился на 2,86%, а S&P 500 — на 1,82%. На настроения инвесторов также повлияло почти 30-процентное падение акций производителя микрочипов Intel.

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Поставки из Чили сократились

В то же время данные по физическому рынку меди указывают на более ограниченное предложение. Национальный институт статистики Чили сообщил, что добыча меди в сентябре сократилась на 15,1% в годовом выражении — до 387 870 тонн. Период с июля по сентябрь стал самым слабым кварталом 2026 года по объёму производства в стране.

Чилийская комиссия по меди Cochilco в тот же день повысила прогноз средней цены металла на 2027 год с 5,10 до 5,95 доллара за фунт. После двух дней снижения CPER находился на 5,9% ниже максимума в 41,43 доллара, зафиксированного 22 сентября.

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