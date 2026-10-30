Доллар опустился до 45,35 грн: НБУ установил курс валют на 2 ноября

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на понедельник, 2 ноября, до 45,35 грн. Это на 17 копеек меньше, чем было 30 октября.

В то же время евро несколько подорожал. Его официальный курс составит 50,68 грн — на одну копейку больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Эксперт финансового рынка Тарас Лесовой отмечает, что война продолжает оказывать давление на валютный рынок и экономику Украины.

В частности, российские атаки на энергетическую инфраструктуру, разрушение предприятий, складов и транспортных путей вынуждают бизнес тратить дополнительные средства на альтернативное электроснабжение, логистику и восстановление оборудования. Это усиливает инфляционное давление.

Источник: Национальный банк Украины

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