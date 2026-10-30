W Niemczech roczna inflacja w październiku 2026 roku spowolniła do 2,8% wobec 3,3% we wrześniu. Na spadek wskaźnika wpłynęła wprowadzona przez rząd zniżka na paliwo, poinformował Der Spiegel, powołując się na wstępne dane Federalnego Urzędu Statystycznego.

Obniżka podatku na paliwo

Od 1 października do końca 2026 roku podatek energetyczny na benzynę i olej napędowy obniżono o około 14 centów na litr. Według rządu, wraz z VAT miało to zapewnić konsumentom oszczędności do 17 centów na litr.

Jest to już drugie wprowadzenie takiej zniżki w tym roku, mimo krytyki ze strony ekspertów. Jednocześnie wysokie ceny energii nadal są głównym czynnikiem wzrostu kosztów życia.

Energia nadal drożeje

W porównaniu z październikiem ubiegłego roku paliwa i energia dla gospodarstw domowych podrożały o 12,2%. Tempo ich wzrostu spowolniło: we wrześniu wynosiło prawie 15%.

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Ceny żywności w październiku były o 0,4% wyższe niż rok wcześniej. Usługi podrożały o 2,5%; do tej kategorii należą w szczególności wycieczki zorganizowane i wizyty w restauracjach.

Eksperci nie oczekują trwałej poprawy

Główny ekonomista Commerzbanku Jörg Krämer uważa, że jest za wcześnie, by mówić o osłabieniu presji inflacyjnej. Według jego prognozy, ze względu na wzrost cen energii, który będzie stopniowo wpływał na inne towary i usługi, na przełomie roku inflacja może ponownie przekroczyć 3%.

Niemiecki Bundesbank również oczekuje, że koszty energii pozostaną wysokie mimo tymczasowego obowiązywania zniżki na paliwo. We wrześniu inflacja w strefie euro osiągnęła 3,8% — najwyższy poziom od trzech lat, podczas gdy średnioterminowy cel Europejskiego Banku Centralnego wynosi 2%.

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