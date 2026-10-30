В Германии годовая инфляция в октябре 2026 года замедлилась до 2,8% против 3,3% в сентябре. На снижение показателя повлияла введённая правительством скидка на топливо, сообщает Der Spiegel со ссылкой на предварительные данные Федерального статистического ведомства.

Снижение налога на топливо

С 1 октября и до конца 2026 года энергетический налог на бензин и дизельное топливо снизили примерно на 14 центов за литр. С учётом НДС это должно было обеспечить потребителям экономию до 17 центов за литр, по оценке правительства.

Это уже второе введение такой скидки в этом году, несмотря на критику со стороны экспертов. В то же время высокие цены на энергию продолжают быть главным фактором роста стоимости жизни.

Энергия всё ещё дорожает

По сравнению с октябрём прошлого года топливо и бытовая энергия подорожали на 12,2%. Темпы их роста замедлились: в сентябре они составляли почти 15%.

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Цены на продукты питания в октябре были на 0,4% выше, чем годом ранее. Услуги подорожали на 2,5%; к этой категории относятся, в частности, пакетные туры и посещение ресторанов.

Эксперты не ожидают устойчивого улучшения

Главный экономист Commerzbank Йорг Крамер считает, что говорить об ослаблении инфляционного давления пока рано. По его прогнозу, из-за роста цен на энергию, который будет постепенно отражаться на других товарах и услугах, на рубеже года инфляция вновь может превысить 3%.

Немецкий Бундесбанк также ожидает, что стоимость энергии будет оставаться высокой, несмотря на временное действие скидки на топливо. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 3,8% — самого высокого уровня за три года, тогда как среднесрочная цель Европейского центрального банка составляет 2%.

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