У Німеччині інфляція в жовтні знизилася до 2,8% — Der Spiegel

У Німеччині річна інфляція у жовтні 2026 року сповільнилася до 2,8% проти 3,3% у вересні. На зниження показника вплинула запроваджена урядом знижка на пальне, повідомляє Der Spiegel з посиланням на попередні дані Федерального статистичного відомства.

Зниження податку на пальне

З 1 жовтня і до кінця 2026 року енергетичний податок на бензин і дизельне пальне знизили приблизно на 14 центів за літр. З урахуванням ПДВ, за оцінкою уряду, це мало забезпечити споживачам економію до 17 центів за літр.

Це вже друге запровадження такої знижки цього року, попри критику з боку експертів. Водночас високі ціни на енергію продовжують бути головним чинником зростання вартості життя.

Енергія все ще дорожчає

Порівняно з жовтнем минулого року паливо та побутова енергія подорожчали на 12,2%. Темпи їхнього зростання сповільнилися: у вересні вони становили майже 15%.

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Ціни на продукти харчування у жовтні були на 0,4% вищими, ніж роком раніше. Послуги подорожчали на 2,5%; до цієї категорії належать, зокрема, пакетні тури та відвідування ресторанів.

Експерти не очікують стійкого поліпшення

Головний економіст Commerzbank Йорг Крамер вважає, що говорити про послаблення інфляційного тиску зарано. За його прогнозом, через зростання цін на енергію, яке поступово позначатиметься на інших товарах і послугах, на межі року інфляція знову може перевищити 3%.

Німецький Бундесбанк також очікує, що вартість енергії залишатиметься на високому рівні, попри тимчасову дію знижки на пальне. У вересні інфляція в єврозоні сягнула 3,8% — найвищого рівня за три роки, тоді як ціль Європейського центрального банку в середньостроковій перспективі становить 2%.

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