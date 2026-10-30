德国10月通胀率降至2.8%——《明镜周刊》

德国2026年10月的年度通胀率从9月的3.3%放缓至2.8%。政府推出的燃油折扣促成了该指标下降，《明镜周刊》报道称，消息援引了联邦统计局的初步数据。

下调燃油税

从10月1日起至2026年底，汽油和柴油的能源税下调了约每升14欧分。根据政府估算，加上增值税，这将使消费者每升最多节省17欧分。

尽管受到专家批评，这已是今年第二次推出此类折扣。与此同时，高能源价格仍然是生活成本上涨的主要因素。

能源价格仍在上涨

与去年10月相比，燃油和家庭能源价格上涨了12.2%。其涨幅有所放缓：9月时接近15%。

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10月食品价格比一年前高0.4%。服务价格上涨2.5%；该类别尤其包括包价旅游和前往餐馆消费。

专家预计不会持续改善

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默认为，现在谈论通胀压力减弱还为时过早。他预测，随着能源价格上涨逐步影响其他商品和服务，通胀率在年末前后可能再次超过3%。

德国联邦银行也预计，尽管燃油折扣是暂时性的，能源成本仍将维持在高位。9月，欧元区通胀率达到3.8%，为三年来最高水平，而欧洲中央银行的中期目标为2%。

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