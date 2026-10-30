塞浦路斯家庭债务降至200亿欧元——Cyprus Mail

截至2026年6月底，塞浦路斯家庭债务为200亿欧元，占国内生产总值的53%。非金融公司债务达到417亿欧元，相当于该国GDP的111%，Cyprus Mail报道，并援引塞浦路斯中央银行的数据。

自2016年以来的变化

根据央行数据，与2016年12月相比，家庭债务减少了65%。同期，非金融公司债务占GDP的比例下降了95%。

与此同时，非金融公司债务仍大幅高于家庭债务，并且超过该国年度经济产出。与上一季度相比，企业债务占GDP的比例小幅下降。

家庭金融资产为671亿欧元，显著超过其债务。现金、存款和贷款占这些资产的54%，股票占25%，其他金融资产占17%，债务证券占4%。

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公司和投资者的资产

截至6月底，非金融公司拥有779亿欧元的金融资产。其中，股票占比最大，为37%；其他金融资产占33%，现金和存款占24%，贷款占5%，债务证券占0.6%。

保险公司持有65亿欧元的金融资产：其投资组合中的股票占47%，债务证券占26%，其他金融资产占20%，现金和存款占6%，贷款占2%。

投资基金拥有79亿欧元的资产，其中80%为股票。养老基金持有51亿欧元的金融投资；股票在其投资组合中的占比为59%。

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