Борг домогосподарств Кіпру знизився до 20 млрд євро — Cyprus Mail

На Кіпрі борг домогосподарств на кінець червня 2026 року становив 20 млрд євро, або 53% валового внутрішнього продукту. Заборгованість нефінансових компаній сягнула 41,7 млрд євро, що дорівнює 111% ВВП країни, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Центрального банку Кіпру.

Зміни від 2016 року

За даними центробанку, заборгованість домогосподарств зменшилася на 65% порівняно з груднем 2016 року. Співвідношення боргу нефінансових компаній до ВВП за цей період скоротилося на 95%.

Водночас борг нефінансових компаній і надалі суттєво перевищує заборгованість домогосподарств та є більшим за річний обсяг економічного виробництва країни. Порівняно з попереднім кварталом співвідношення корпоративного боргу до ВВП знизилося незначно.

Фінансові активи домогосподарств становили 67,1 млрд євро, істотно перевищивши їхній борг. Готівка, депозити та позики складали 54% цих активів, акції — 25%, інші фінансові активи — 17%, а боргові цінні папери — 4%.

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Активи компаній та інвесторів

Нефінансові компанії на кінець червня мали фінансові активи на 77,9 млрд євро. Найбільшу частку в них займали акції — 37%, тоді як інші фінансові активи становили 33%, готівка та депозити — 24%, позики — 5%, а боргові папери — 0,6%.

Страхові компанії володіли фінансовими активами на 6,5 млрд євро: акції у їхніх портфелях становили 47%, боргові цінні папери — 26%, інші фінансові активи — 20%, готівка й депозити — 6%, а позики — 2%.

Інвестиційні фонди мали активи на 7,9 млрд євро, з яких 80% припадало на акції. Пенсійні фонди володіли фінансовими інвестиціями на 5,1 млрд євро; частка акцій у їхніх портфелях становила 59%.

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