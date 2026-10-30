Долг домохозяйств Кипра снизился до 20 млрд евро — Cyprus Mail

На Кипре долг домохозяйств на конец июня 2026 года составил 20 млрд евро, или 53% валового внутреннего продукта. Задолженность нефинансовых компаний достигла 41,7 млрд евро, что равно 111% ВВП страны, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Центрального банка Кипра.

Изменения с 2016 года

По данным центробанка, задолженность домохозяйств сократилась на 65% по сравнению с декабрём 2016 года. Соотношение долга нефинансовых компаний к ВВП за этот период снизилось на 95%.

В то же время долг нефинансовых компаний по-прежнему существенно превышает задолженность домохозяйств и больше годового объёма экономического производства страны. По сравнению с предыдущим кварталом соотношение корпоративного долга к ВВП незначительно снизилось.

Финансовые активы домохозяйств составили 67,1 млрд евро, существенно превысив их долг. Наличные, депозиты и займы составляли 54% этих активов, акции — 25%, другие финансовые активы — 17%, а долговые ценные бумаги — 4%.

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Активы компаний и инвесторов

Нефинансовые компании на конец июня имели финансовые активы на 77,9 млрд евро. Наибольшую долю в них занимали акции — 37%, тогда как другие финансовые активы составляли 33%, наличные и депозиты — 24%, займы — 5%, а долговые ценные бумаги — 0,6%.

Страховые компании владели финансовыми активами на 6,5 млрд евро: акции в их портфелях составляли 47%, долговые ценные бумаги — 26%, другие финансовые активы — 20%, наличные и депозиты — 6%, а займы — 2%.

Инвестиционные фонды имели активы на 7,9 млрд евро, из которых 80% приходилось на акции. Пенсионные фонды владели финансовыми инвестициями на 5,1 млрд евро; доля акций в их портфелях составляла 59%.

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