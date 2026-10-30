Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает корпоративные раскрытия информации компаниями в сфере искусственного интеллекта. Об этом директор SEC по правоприменению Дэвид Вудкок заявил в интервью Reuters, сообщает Channel NewsAsia.

Риски для инвесторов

Регулятор уделяет внимание раскрытию информации на фоне обеспокоенности инвесторов возможным пузырем в сфере ИИ, который могли подпитывать циклические сделки между компаниями.

На этой неделе акции крупных технологических компаний дешевели после того, как они сообщили о значительных расходах наличных средств на расширение направления ИИ. Это происходит в условиях роста процентных ставок и поднимает вопросы об устойчивости таких расходов.

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Требования к эмитентам

Вудкок, который в мае возглавил направление правоприменения SEC, заявил, что ведомство не хочет препятствовать технологическим инновациям. В то же время, по его словам, регулятор должен обеспечить, чтобы эмитенты предоставляли инвесторам полную информацию о потенциальных рисках.

Чиновник подчеркнул, что компании должны точно раскрывать существенную информацию, необходимую инвесторам для принятия решений. Если раскрытие не происходит, SEC будет принимать правоприменительные меры, добавил он.

Вудкок также предупредил, что ИИ и суперинтеллект упростили и удешевили массовое создание мошеннических схем, увеличивая риски для людей. Брокеры и другие компании, по его словам, должны внедрять процедуры защиты розничных инвесторов и принимать взвешенные меры.

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