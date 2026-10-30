Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) analizuje ujawnienia informacji korporacyjnych przez firmy działające w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dyrektor SEC ds. egzekwowania prawa David Woodcock powiedział o tym w wywiadzie dla Reutersa, informuje Channel NewsAsia.

Ryzyka dla inwestorów

Regulator koncentruje się na ujawnieniach informacji w związku z obawami inwestorów dotyczącymi możliwej bańki w sektorze AI, którą mogły napędzać cykliczne transakcje między firmami.

W tym tygodniu akcje dużych firm technologicznych taniały po tym, jak poinformowały one o znaczących wydatkach gotówkowych na rozwój działalności związanej z AI. Dzieje się to w warunkach rosnących stóp procentowych i rodzi pytania o trwałość takich wydatków.

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Wymogi dla emitentów

Woodcock, który w maju objął kierownictwo nad pionem egzekwowania prawa SEC, powiedział, że urząd nie chce hamować innowacji technologicznych. Jednocześnie, jak zaznaczył, regulator musi zapewnić, aby emitenci przekazywali inwestorom pełne informacje o potencjalnych ryzykach.

Urzędnik podkreślił, że firmy muszą dokładnie ujawniać istotne informacje potrzebne inwestorom do podejmowania decyzji. Jeśli informacje nie są ujawniane, SEC podejmie działania egzekucyjne, dodał.

Woodcock ostrzegł również, że AI i superinteligencja ułatwiły i potaniły masowe tworzenie oszukańczych schematów, zwiększając ryzyko dla ludzi. Brokerzy i inne firmy, jak powiedział, muszą wdrażać procedury ochrony inwestorów detalicznych i podejmować wyważone działania.

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