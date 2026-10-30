Na Cyprze zadłużenie gospodarstw domowych na koniec czerwca 2026 roku wyniosło 20 mld euro, czyli 53% produktu krajowego brutto. Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych osiągnęło 41,7 mld euro, co odpowiada 111% PKB kraju, podaje Cyprus Mail, powołując się na dane Centralnego Banku Cypru.

Zmiany od 2016 roku

Według danych banku centralnego zadłużenie gospodarstw domowych zmniejszyło się o 65% w porównaniu z grudniem 2016 roku. Stosunek zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych do PKB spadł w tym okresie o 95%.

Jednocześnie zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych nadal znacznie przewyższa zadłużenie gospodarstw domowych i jest większe niż roczna wartość produkcji gospodarczej kraju. W porównaniu z poprzednim kwartałem stosunek zadłużenia przedsiębiorstw do PKB nieznacznie się obniżył.

Aktywa finansowe gospodarstw domowych wyniosły 67,1 mld euro, znacznie przewyższając ich zadłużenie. Gotówka, depozyty i pożyczki stanowiły 54% tych aktywów, akcje — 25%, pozostałe aktywa finansowe — 17%, a dłużne papiery wartościowe — 4%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktywa przedsiębiorstw i inwestorów

Przedsiębiorstwa niefinansowe na koniec czerwca posiadały aktywa finansowe o wartości 77,9 mld euro. Największy udział miały w nich akcje — 37%, podczas gdy pozostałe aktywa finansowe stanowiły 33%, gotówka i depozyty — 24%, pożyczki — 5%, a dłużne papiery wartościowe — 0,6%.

Firmy ubezpieczeniowe posiadały aktywa finansowe o wartości 6,5 mld euro: akcje w ich portfelach stanowiły 47%, dłużne papiery wartościowe — 26%, pozostałe aktywa finansowe — 20%, gotówka i depozyty — 6%, a pożyczki — 2%.

Fundusze inwestycyjne posiadały aktywa o wartości 7,9 mld euro, z czego 80% przypadało na akcje. Fundusze emerytalne posiadały inwestycje finansowe o wartości 5,1 mld euro; udział akcji w ich portfelach wynosił 59%.

Czytaj nas na