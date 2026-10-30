Minister finansów Cypru Keravnos podziękował Lagarde za pracę w EBC — Cyprus Mail
Minister finansów Cypru Makis Keravnos podziękował prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde po tym, jak ogłosiła ona wcześniejsze odejście ze stanowiska. Podkreślił jej wkład w utrzymanie stabilności monetarnej i odporności gospodarczej strefy euro, w tym Cypru.
Ocena przywództwa w EBC
Jak informuje Cyprus Mail, Keravnos oświadczył, że Lagarde kierowała EBC w okresie znacznych wyzwań gospodarczych. Według niego pod jej kierownictwem bank przyczynił się do zachowania stabilności monetarnej i wzmocnienia odporności strefy euro.
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Oświadczenie ministra
Cypryjski minister wyraził Lagarde wdzięczność za jej wkład na rzecz Europy i Cypru oraz życzył jej sukcesów w przyszłej działalności. Osobno podkreślił znaczenie jej przywództwa na czele EBC w warunkach niepewności gospodarczej.
Oświadczenie Keravnosa padło po tym, jak Lagarde poinformowała o wcześniejszym zakończeniu pracy na stanowisku prezes Europejskiego Banku Centralnego. Publikacja nie podaje szczegółów dotyczących powodów jej decyzji ani terminu odejścia.