Minister finansów Cypru Makis Keravnos podziękował prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde po tym, jak ogłosiła ona wcześniejsze odejście ze stanowiska. Podkreślił jej wkład w utrzymanie stabilności monetarnej i odporności gospodarczej strefy euro, w tym Cypru.

Ocena przywództwa w EBC

Jak informuje Cyprus Mail, Keravnos oświadczył, że Lagarde kierowała EBC w okresie znacznych wyzwań gospodarczych. Według niego pod jej kierownictwem bank przyczynił się do zachowania stabilności monetarnej i wzmocnienia odporności strefy euro.

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Oświadczenie ministra

Cypryjski minister wyraził Lagarde wdzięczność za jej wkład na rzecz Europy i Cypru oraz życzył jej sukcesów w przyszłej działalności. Osobno podkreślił znaczenie jej przywództwa na czele EBC w warunkach niepewności gospodarczej.

Oświadczenie Keravnosa padło po tym, jak Lagarde poinformowała o wcześniejszym zakończeniu pracy na stanowisku prezes Europejskiego Banku Centralnego. Publikacja nie podaje szczegółów dotyczących powodów jej decyzji ani terminu odejścia.

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