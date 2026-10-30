Міністр фінансів Кіпру Керавнос подякував Лагард за роботу в ЄЦБ — Cyprus Mail

Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос подякував президентці Європейського центрального банку Крістін Лагард після її оголошення про достроковий відхід з посади. Він відзначив її внесок у підтримання монетарної стабільності та економічної стійкості єврозони, зокрема Кіпру.

Оцінка керівництва ЄЦБ

Як повідомляє Cyprus Mail, Керавнос заявив, що Лагард очолювала ЄЦБ у період значних економічних викликів. За його словами, під її керівництвом банк сприяв збереженню монетарної стабільності та зміцненню стійкості єврозони.

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Заява міністра

Кіпрський міністр висловив Лагард вдячність за її внесок у Європу та Кіпр, а також побажав успіхів у майбутній діяльності. Він окремо наголосив на важливості її лідерства на чолі ЄЦБ в умовах економічної невизначеності.

Заява Керавноса пролунала після повідомлення Лагард про дострокове припинення роботи на посаді президентки Європейського центрального банку. У публікації не наведено подробиць щодо причин її рішення або термінів відходу.

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