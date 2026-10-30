Министр финансов Кипра Макис Керавнос поблагодарил президента Европейского центрального банка Кристин Лагард после того, как она объявила о досрочном уходе с должности. Он отметил ее вклад в поддержание денежно-кредитной стабильности и экономической устойчивости еврозоны, в частности Кипра.

Оценка руководства ЕЦБ

Как сообщает Cyprus Mail, Керавнос заявил, что Лагард возглавляла ЕЦБ в период значительных экономических вызовов. По его словам, под ее руководством банк способствовал сохранению денежно-кредитной стабильности и укреплению устойчивости еврозоны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление министра

Кипрский министр выразил Лагард благодарность за ее вклад в Европу и Кипр, а также пожелал успехов в будущей деятельности. Он отдельно подчеркнул важность ее лидерства во главе ЕЦБ в условиях экономической неопределенности.

Заявление Керавноса прозвучало после сообщения Лагард о досрочном прекращении работы на должности президента Европейского центрального банка. В публикации не приводятся подробности о причинах ее решения или сроках ухода.

Читай нас в