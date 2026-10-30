Średnia pensja w Kijowie znacznie wzrosła — Państwowy Urząd Statystyczny

We wrześniu 2026 r. średnie wynagrodzenie nominalne pracowników zatrudnionych na stałe w stolicy wyniosło 48 994 UAH — o 6% więcej niż w sierpniu.

Dane te opublikował Państwowy Komitet Statystyczny. Średnio na jednego pracownika zatrudnionego na stałe w Kijowie przypadało 151 przepracowanych godzin miesięcznie. Średnia liczba pracowników zatrudnionych na stałe objętych obserwacją statystyczną wyniosła 1 126 463 osób.

W jakich branżach płacono najwięcej

Najwyższe średnie wynagrodzenia we wrześniu odnotowano w przemyśle wydobywczym i eksploatacji kamieniołomów — 88 836 hrywien. Niemal tyle samo zarabiali pracownicy sektora informatyki i telekomunikacji — 88 530 hrywien.

W sektorze finansowym i ubezpieczeniowym średnia pensja wyniosła 67 038 UAH. W sektorze świadczenia pozostałych usług — 58 108 UAH, a w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej — 56 149 UAH.

W przemyśle średnia wynosiła 55 554 UAH, w przemyśle przetwórczym — 55 311 UAH, a w sektorze dostaw energii elektrycznej, gazu, pary i klimatyzowanego powietrza — 55 928 UAH.

Gdzie wynagrodzenia były najniższe

Najniższe średnie wynagrodzenie spośród wymienionych rodzajów działalności gospodarczej odnotowano w sektorze zakwaterowania i gastronomii — 25 778 UAH.

W budownictwie pracownicy zarabiali średnio 27 149 UAH, w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej — 31 300 UAH, a w edukacji — 32 400 UAH.

Dane Urzędu Statystycznego zostały opracowane na podstawie wyników państwowego badania statystycznego przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Państwowy Urząd Statystyczny podał również średnią pensję w Ukrainie na wrzesień 2026 roku.

Wcześniej Państwowy Urząd Statystyczny odnotował spadek średniego wynagrodzenia w Ukrainie.

Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało projekt budżetu państwa Ukrainy na rok 2027.

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