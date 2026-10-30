基辅平均工资大幅上涨——国家统计局

2026年9月，首都正式员工的平均名义工资为48 994格里夫纳，比8月增长了6%。

上述数据由国家统计委员会公布。 基辅每名正式员工平均每月工作151小时。统计调查覆盖的正式员工平均人数为1 126 463人。

哪些行业的薪资最高

9月份平均工资最高的是采矿业和采石业，达到88 836格里夫纳。信息和电信行业的员工收入几乎与之相当，为88 530格里夫纳。

金融和保险行业的平均工资为67 038格里夫纳。其他服务业为58 108格里夫纳，专业、科学和技术活动为56 149格里夫纳。

工业领域的平均工资为55 554格里夫纳，加工制造业为55 311格里夫纳，电力、燃气、蒸汽及空调供应领域为55 928格里夫纳。

薪资最低的行业

在上述经济活动类别中，住宿和餐饮服务行业的平均工资最低，为25 778格里夫纳。

建筑业从业人员平均工资为27 149格里夫纳，卫生保健及社会援助业为31 300格里夫纳，教育业为32 400格里夫纳。

国家统计局的数据是根据对雇佣10名及以上雇员的企业进行的国家统计调查结果编制的。

此外，国家统计局还公布了截至2026年9月乌克兰的平均工资水平。

此前，国家统计局曾记录到乌克兰平均工资出现下降。

此前，财政部公布了乌克兰2027年国家预算草案。

关注我们在