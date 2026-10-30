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Головне Фінанси

Держстат назвав середню зарплату в Україні станом на вересень 2026 року

UA NEWS 30 Жовтня 2026 16:40
Держстат назвав середню зарплату в Україні станом на вересень 2026 року
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У вересні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 33 153 грн, повідомляє Держстат.

 

За даними Державної служби статистики, йдеться про середню зарплату штатного працівника підприємств, установ та організацій. Розрахунок охоплює юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, у яких працюють 10 і більше найманих працівників.

У Києві середня номінальна зарплата за цей період була вищою і становила 48 994 грн.

Показники стосуються вересня 2026 року та не охоплюють тимчасово окуповані Росією території, а також райони, де ведуться або велися бойові дії.

Джерело: Держстат

До цього Держстат зафіксував зменшення середньої зарплати в Україні.

Раніше Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету України на 2027 рік.

Середній розмір пенсії в Україні за перше півріччя 2026 року зріс на 728 грн. Водночас цей показник не повністю відображає реальний рівень виплат, адже значна частина українських пенсіонерів отримує суми, нижчі за середню пенсію.
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