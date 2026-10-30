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Госстат назвал среднюю зарплату в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года

UA NEWS 30 Октября 2026 16:40
Госстат назвал среднюю зарплату в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года

В сентябре 2026 года средняя номинальная заработная плата штатных работников в Украине составила 33 153 грн, сообщает Госстат.

 

По данным Государственной службы статистики, речь идет о средней зарплате штатного работника предприятий, учреждений и организаций. Расчет охватывает юридические лица и их обособленные подразделения, в которых работают 10 и более наемных работников.

В Киеве средняя номинальная зарплата за этот период была выше и составляла 48 994 грн.

Показатели относятся к сентябрю 2026 года и не охватывают временно оккупированные Россией территории, а также районы, где ведутся или велись боевые действия.

Источник: Госстат

Ранее Госстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Украине.

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