Państwowy Urząd Statystyczny podał średnią pensję w Ukrainie na wrzesień 2026 roku
We wrześniu 2026 r. średnie wynagrodzenie nominalne pracowników etatowych na Ukrainie wyniosło 33 153 UAH, jak podaje Państwowa Służba Statystyczna.
Według danych Państwowej Służby Statystycznej chodzi o średnie wynagrodzenie pracownika etatowego w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Obliczenia obejmują osoby prawne oraz ich odrębne oddziały, w których zatrudnionych jest co najmniej 10 pracowników.
W Kijowie średnia płaca nominalna w tym okresie była wyższa i wynosiła 48 994 UAH.
Wskaźniki dotyczą września 2026 roku i nie obejmują terytoriów tymczasowo okupowanych przez Rosję, a także obszarów, na których toczą się lub toczyły działania wojenne.
Źródło: Państwowy Urząd Statystyczny
Wcześniej Państwowy Urząd Statystyczny odnotował spadek średniego wynagrodzenia na Ukrainie.
Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało projekt budżetu państwa Ukrainy na rok 2027.