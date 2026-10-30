Середня зарплата в Києві суттєво зросла — Держстат

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У вересні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників у столиці становила 48 994 грн — на 6% більше, ніж у серпні.

Такі дані оприлюднив Державний статистичний комітет. У середньому на одного штатного працівника в Києві припадало 151 відпрацьована година на місяць. Середньооблікова кількість штатних працівників, охоплених статистичним спостереженням, становила 1 126 463 особи.

У яких галузях платили найбільше

Найвищі середні зарплати у вересні зафіксували у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів — 88 836 грн. Майже стільки ж отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 88 530 грн.

У фінансовій та страховій діяльності середня зарплата становила 67 038 грн. У сфері надання інших видів послуг — 58 108 грн, а в професійній, науковій і технічній діяльності — 56 149 грн.

У промисловості середній показник дорівнював 55 554 грн, у переробній промисловості — 55 311 грн, у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 55 928 грн.

Де зарплати були найнижчими

Найменшу середню зарплату серед наведених видів економічної діяльності зафіксували у сфері тимчасового розміщування й організації харчування — 25 778 грн.

У будівництві працівники в середньому отримували 27 149 грн, в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 31 300 грн, в освіті — 32 400 грн.

Дані Держстату підготовлено за результатами державного статистичного спостереження за підприємствами, у яких працюють 10 і більше найманих працівників.

Також Держстат назвав середню зарплату в Україні станом на вересень 2026 року.

До цього Держстат зафіксував зменшення середньої зарплати в Україні.

Раніше Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету України на 2027 рік.

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