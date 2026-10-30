Средняя зарплата в Киеве значительно выросла — Госстат

В сентябре 2026 года средняя номинальная заработная плата штатных сотрудников в столице составила 48 994 грн — на 6 % больше, чем в августе.

Такие данные обнародовал Государственный статистический комитет. В среднем на одного штатного работника в Киеве приходилось 151 отработанный час в месяц. Среднеучетная численность штатных работников, охваченных статистическим наблюдением, составила 1 126 463 человека.

В каких отраслях платили больше всего

Самые высокие средние зарплаты в сентябре зафиксировали в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров — 88 836 грн. Почти столько же получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 88 530 грн.

В финансовой и страховой деятельности средняя зарплата составляла 67 038 грн. В сфере оказания прочих видов услуг — 58 108 грн, а в профессиональной, научной и технической деятельности — 56 149 грн.

В промышленности средний показатель равнялся 55 554 грн, в перерабатывающей промышленности — 55 311 грн, в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — 55 928 грн.

Где зарплаты были самыми низкими

Самую низкую среднюю зарплату среди приведенных видов экономической деятельности зафиксировали в сфере временного размещения и организации питания — 25 778 грн.

В строительстве работники в среднем получали 27 149 грн, в здравоохранении и оказании социальной помощи — 31 300 грн, в образовании — 32 400 грн.

Данные Госстата подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения за предприятиями, на которых работают 10 и более наемных работников.

Также Госстат назвал среднюю зарплату в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года.

До этого Госстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Украине.

Ранее Министерство финансов обнародовало проект государственного бюджета Украины на 2027 год.

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