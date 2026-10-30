美国SEC审查人工智能公司的信息披露——Channel NewsAsia

美国证券交易委员会（SEC）正在审查人工智能公司发布的企业信息披露。SEC执法部门主管戴维·伍德科克在接受路透社采访时表示了这一点，Channel NewsAsia报道。

投资者面临的风险

在投资者担忧人工智能领域可能存在泡沫的背景下，监管机构正关注信息披露问题；这种泡沫可能由公司之间的循环交易助推。

本周，大型科技公司的股价下跌，此前这些公司报告称，为扩大人工智能业务投入了大量现金。在利率上升的环境下，这引发了对这类支出可持续性的疑问。

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对发行人的要求

伍德科克于5月领导SEC执法部门。他表示，该机构不希望阻碍技术创新。同时，他说，监管机构必须确保发行人向投资者提供有关潜在风险的完整信息。

这名官员强调，公司必须准确披露投资者作出决策所需的重要信息。他补充说，如果未进行披露，SEC将采取执法行动。

伍德科克还警告说，人工智能和超级智能使大规模创建欺诈计划变得更容易、成本更低，从而增加了人们面临的风险。他表示，经纪商和其他公司必须建立保护散户投资者的程序，并采取审慎措施。

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