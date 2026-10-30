W Stanach Zjednoczonych kontrakty terminowe na technologiczny indeks Nasdaq-100 gwałtownie spadły przed otwarciem handlu po informacjach o dużych wydatkach Amazona na sztuczną inteligencję i ostrzeżeniu Intela o odpływie środków pieniężnych. Gdyby straty się utrzymały, Amazon i Intel mogłyby łącznie stracić około 300 mld dolarów wartości rynkowej, a Nasdaq-100 — około 1 bln dolarów, podaje TimesLIVE.

Wydatki na AI niepokoją inwestorów

Akcje Amazona spadały o 6,5% w handlu przedsesyjnym. Firma poinformowała o znacznym odpływie środków pieniężnych w trzecim kwartale i zasygnalizowała dalszy wzrost nakładów kapitałowych w przyszłym roku. Inwestorzy są zaniepokojeni szybkim wzrostem wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji oraz terminami, w których takie inwestycje zaczną przynosić zwrot.

Kilka firm pozyskało środki poprzez rynek obligacji, aby finansować inwestycje w AI. Wzmocniło to obawy, że wyższe koszty pożyczania mogą podważyć zasadność takich wydatków.

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Spadek Intela i presja na producentów chipów

Akcje Intela spadły o ponad 25% po tym, jak producent chipów ostrzegł, że firma będzie miała w tym roku odpływ środków pieniężnych. Intel powiązał to ze słabym rynkiem komputerów osobistych, wąskimi gardłami w produkcji oraz znacznymi wydatkami na rozbudowę produkcji.

Pod presją znalazł się również szerszy sektor półprzewodników: akcje Nvidii spadały o 3,2%, a AMD — o 8,3%. Akcje producentów serwerów Dell i HP traciły odpowiednio 11,8% i 9,5%. Alphabet spadał o 1% w handlu przedsesyjnym po rekordowej wyprzedaży poprzedniego dnia, a Meta również poinformowała o odpływie środków pieniężnych w kwartale zakończonym we wrześniu.

Według stanu na 8:15 czasu amerykańskiego kontrakty terminowe na Nasdaq-100 spadały o 2,6%, na S&P 500 — o 1,12%, a na Dow Jones — o 0,08%. Jednocześnie akcje Chevron i Exxon Mobil rosły po tym, jak spółki poinformowały o kwartalnych zyskach przekraczających oczekiwania.

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