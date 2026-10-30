В США фьючерсы на технологический индекс Nasdaq-100 резко снизились перед открытием торгов после новостей о крупных расходах Amazon на искусственный интеллект и предупреждения Intel об оттоке денежных средств. Если бы потери сохранились, Amazon и Intel вместе могли бы потерять около $300 млрд рыночной стоимости, а Nasdaq-100 — примерно $1 трлн, сообщает TimesLIVE.

Расходы на ИИ беспокоят инвесторов

Акции Amazon на премаркете падали на 6,5%. Компания сообщила о значительном оттоке денежных средств в третьем квартале и сигнализировала о дальнейшем увеличении капитальных расходов в следующем году. Инвесторы обеспокоены стремительным ростом затрат на инфраструктуру для искусственного интеллекта и сроками, когда такие вложения начнут приносить отдачу.

Несколько компаний привлекали средства через рынок облигаций для финансирования инвестиций в ИИ. Это усилило опасения, что более высокие расходы на заимствования могут поставить под сомнение целесообразность таких затрат.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Падение Intel и давление на производителей чипов

Акции Intel падали более чем на 25% после предупреждения производителя чипов о том, что в этом году у компании будет отток денежных средств. Intel связала это со слабым рынком персональных компьютеров, производственными узкими местами и значительными расходами на расширение производства.

Под давлением оказался и более широкий сектор полупроводников: акции Nvidia снижались на 3,2%, AMD — на 8,3%. Акции производителей серверов Dell и HP теряли 11,8% и 9,5% соответственно. Alphabet на премаркете опускалась на 1% после рекордной распродажи накануне, а Meta также сообщила об оттоке денежных средств в квартале, завершившемся в сентябре.

По состоянию на 8:15 по американскому времени фьючерсы на Nasdaq-100 снижались на 2,6%, на S&P 500 — на 1,12%, а на Dow Jones — на 0,08%. В то же время акции Chevron и Exxon Mobil росли после того, как компании сообщили о квартальной прибыли, превысившей ожидания.

Читай нас в