在美国，在亚马逊大举投资人工智能以及英特尔警告现金流出后，科技指数纳斯达克100指数期货在开盘前大幅下跌。据TimesLIVE报道，如果跌势持续，亚马逊和英特尔合计可能损失约3000亿美元市值，纳斯达克100指数可能损失约1万亿美元。

人工智能支出令投资者担忧

亚马逊股价在盘前交易中下跌6.5%。该公司报告称第三季度出现大量现金流出，并表示明年将进一步增加资本支出。投资者担心人工智能基础设施支出快速增长，以及这些投资何时才能开始产生回报。

多家公司通过债券市场筹集资金，以资助人工智能投资。这加剧了人们的担忧，即更高的借贷成本可能使此类支出的合理性受到质疑。

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英特尔下跌及芯片制造商面临压力

英特尔股价下跌超过25%，此前这家芯片制造商警告称，公司今年将出现现金流出。英特尔将此归因于疲软的个人电脑市场、生产瓶颈以及扩大产能的巨额支出。

更广泛的半导体行业也面临压力：英伟达股价下跌3.2%，AMD下跌8.3%。服务器制造商戴尔和惠普的股价分别下跌11.8%和9.5%。在前一天创纪录的抛售后，Alphabet在盘前交易中下跌1%；Meta也报告称，在截至9月的季度中出现现金流出。

截至美国时间8:15，纳斯达克100指数期货下跌2.6%，标普500指数期货下跌1.12%，道琼斯指数期货下跌0.08%。与此同时，雪佛龙和埃克森美孚股价上涨，此前两家公司公布的季度利润超过预期。

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