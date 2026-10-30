Koreańska giełda KRX rozważa wprowadzenie wielopoziomowego systemu dla południowokoreańskiego rynku Kosdaq, aby wyróżnić spółki o lepszych wynikach spośród innych emitentów. Jak informuje Korea Herald, system może zostać uruchomiony nie wcześniej niż w drugiej połowie 2027 roku — po opublikowaniu przez spółki rocznych wyników finansowych.

Segmenty dla spółek

KRX analizuje podział spółek, których akcje są notowane na Kosdaq, na segmenty wyższy i niższy. Wyższy segment może wstępnie zostać nazwany Select Segment. Mają do niego trafić spółki spełniające kryteria ilościowe, w tym dotyczące wyników finansowych.

Model częściowo naśladuje strukturę amerykańskiej giełdy Nasdaq, na której od 2006 roku działają trzy poziomy notowań: Global Select Market, Global Market i Capital Market. Koreańska giełda rozważa segmenty premium, standardowy i nadzorczy z odrębnymi warunkami dopuszczenia oraz utrzymania notowań.

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Segment premium ma być przeznaczony dla dużych, dojrzałych spółek. Wśród rozważanych kryteriów są kapitalizacja rynkowa, przychody, zysk i ład korporacyjny. Segment standardowy może objąć spółki na etapie wzrostu; dla nich KRX analizuje również rozszerzone ujawnianie danych o planach rozwoju, prognozach zysków i wstępnych wynikach.

Ryzyka dla niższych segmentów

Spółki zagrożone wycofaniem z obrotu lub mające ryzyka związane z handlem mogą trafić do odrębnego segmentu nadzorczego. Giełda nie planuje ustalać stałej liczby emitentów w wyższym segmencie: początkowo może on objąć około 10% spółek Kosdaq, a następnie udział ten ma wzrosnąć do 30%.

KRX oczekuje, że szczegółowe wymogi określi po opublikowaniu przez spółki rocznych wyników w kwietniu 2027 roku. Giełda dostrzega również ryzyko koncentracji kapitału w wyższym segmencie, co może utrudnić pozyskiwanie środków innym spółkom. Wśród możliwych środków wsparcia rozważane są finansowanie państwowe i zachęty inwestycyjne, lecz konkretne mechanizmy, w tym ulgi podatkowe, nie zostały jeszcze określone.

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