Корейская биржа KRX рассматривает введение многоуровневой системы для южнокорейского рынка Kosdaq, чтобы выделять компании с более высокими показателями среди других эмитентов. Как сообщает Korea Herald, систему могут запустить не ранее второй половины 2027 года — после публикации компаниями годовых финансовых результатов.

Сегменты для компаний

KRX изучает разделение компаний, акции которых котируются на Kosdaq, на верхний и нижний сегменты. Верхний сегмент предварительно могут назвать Select Segment. В него должны войти компании, соответствующие количественным критериям, в частности касающимся финансовых результатов.

Модель частично повторяет структуру американской биржи Nasdaq, где с 2006 года действуют три уровня листинга: Global Select Market, Global Market и Capital Market. Корейская биржа рассматривает премиальный, стандартный и надзорный сегменты с отдельными условиями допуска и сохранения листинга.

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Премиальный сегмент должен быть предназначен для крупных зрелых компаний. Среди рассматриваемых критериев — рыночная капитализация, выручка, прибыль и корпоративное управление. Стандартный сегмент может охватить компании на стадии роста; для них KRX также изучает расширенное раскрытие данных о планах развития, прогнозах прибыли и предварительных результатах.

Риски для нижних сегментов

Компании, которым грозит делистинг или которые имеют риски для торгов, могут попасть в отдельный надзорный сегмент. Биржа не планирует устанавливать фиксированное количество эмитентов в верхнем сегменте: первоначально он может охватить около 10% компаний Kosdaq, а в дальнейшем эту долю хотят увеличить до 30%.

KRX рассчитывает определить подробные требования после публикации компаниями годовых результатов в апреле 2027 года. Биржа также признает риск концентрации капитала в верхнем сегменте, что может усложнить привлечение средств для других компаний. Среди возможных мер поддержки рассматриваются государственное финансирование и инвестиционные стимулы, однако конкретные механизмы, в частности налоговые льготы, еще не определены.

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