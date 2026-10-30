В Великобритании с апреля 2027 года необлагаемый налогом лимит дохода от дополнительной коммерческой деятельности вырастет с 1 000 до 3 000 фунтов стерлингов в год. Изменение, объявленное в бюджете, может затронуть до 1,4 млн человек, получающих дополнительный заработок, в частности от перепродажи вещей, репетиторства или выгула собак.

Налоговые изменения с 2027 года

По оценкам, для примерно 400 тысяч человек налоговые платежи сократятся в среднем на 380 фунтов стерлингов. Еще приблизительно 100 тысячам человек больше не придется отчитываться перед Налоговой и таможенной службой Великобритании (HMRC) о доходах от такой деятельности.

Сейчас человек может заработать до 1 000 фунтов стерлингов в год от дополнительной деятельности без уплаты налога. Если доход превышает этот уровень, налоговые обязательства могут возникнуть в зависимости от общего дохода, в том числе от основной работы, и личного необлагаемого минимума в 12 570 фунтов.

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Продажи на онлайн-платформах

Как сообщает The Guardian, в прошлом году 2,6 млн человек получали доход от продажи товаров через eBay, Vinted и Etsy. В 2024 году таких продавцов было 450 тысяч, свидетельствуют данные HMRC, предоставленные бухгалтерской фирме Lubbock Fine.

Руководитель направления личных финансов AJ Bell Сара Коулз заявила, что более высокий лимит не только снизит налог, но и сократит административную нагрузку для людей с небольшим дополнительным заработком. В то же время те, кто зарабатывает более 3 000 фунтов, смогут выбрать: применить лимит или вычесть расходы бизнеса и капитальные затраты при расчете налогооблагаемой прибыли.

Продажа собственных подержанных вещей не облагается налогом, если они продаются дешевле, чем были куплены, поскольку прибыли нет. С прошлого года онлайн-платформы обязаны сообщать HMRC данные о продавцах, совершивших не менее 30 продаж или получивших 2 000 евро — около 1 700 фунтов — за год.

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