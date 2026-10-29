Microsoft планирует привлечь около $25 млрд за счет продажи в США облигаций инвестиционного уровня. Это может стать первым таким размещением компании в США более чем за девять лет, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters и осведомленный источник.

Условия размещения

По данным Bloomberg, Microsoft может выпустить до десяти серий долговых бумаг со сроками погашения от двух до 40 лет. Окончательное решение относительно объема размещения еще не принято: он может измениться в зависимости от спроса инвесторов.

Организаторами размещения, по информации Bloomberg, являются Wells Fargo, JPMorgan Chase и UBS Group. UBS и Wells Fargo отказались от комментариев Reuters, JPMorgan не ответил сразу. Microsoft направила Reuters к регуляторному документу, который подтверждает выпуск облигаций, но не раскрывает его объем.

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Дополнительное финансирование

Продажа облигаций может сделать Microsoft очередной крупной технологической компанией, привлекающей средства на долговом рынке для финансирования расходов на искусственный интеллект. Крупнейшие технологические компании в течение последнего года также продавали облигации и привлекали акционерный капитал для таких расходов.

Накануне финансовый директор Microsoft Эми Гуд заявила инвесторам, что компания будет рассматривать дополнительные источники финансирования, когда сочтет это привлекательным. По ее словам, это необходимо для сохранения денежных потоков и финансовой гибкости. Microsoft ожидает положительный свободный денежный поток в текущем финансовом году, который завершится в июне 2027 года.

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