Microsoft planuje pozyskać około 25 mld dolarów poprzez sprzedaż w Stanach Zjednoczonych obligacji o ratingu inwestycyjnym. Może to być pierwsza taka oferta spółki w USA od ponad dziewięciu lat, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa i źródło zaznajomione ze sprawą.

Warunki oferty

Według Bloomberga Microsoft może wyemitować do dziesięciu serii papierów dłużnych o terminach wykupu od dwóch do 40 lat. Ostateczna decyzja w sprawie wartości oferty nie została jeszcze podjęta: może ona ulec zmianie w zależności od popytu inwestorów.

Według Bloomberga organizatorami oferty są Wells Fargo, JPMorgan Chase i UBS Group. UBS i Wells Fargo odmówiły komentarza dla Reutersa, natomiast JPMorgan nie odpowiedział od razu. Microsoft skierował Reutersa do dokumentu regulacyjnego, który potwierdza emisję obligacji, ale nie ujawnia jej wartości.

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Dodatkowe finansowanie

Sprzedaż obligacji może sprawić, że Microsoft stanie się kolejną dużą spółką technologiczną pozyskującą środki na rynku długu w celu finansowania wydatków na sztuczną inteligencję. Największe spółki technologiczne również sprzedawały obligacje i pozyskiwały kapitał akcyjny na takie wydatki w ciągu ostatniego roku.

W przeddzień oferty dyrektor finansowa Microsoftu Amy Hood powiedziała inwestorom, że spółka będzie rozważać dodatkowe źródła finansowania, gdy uzna je za atrakcyjne. Jak zaznaczyła, jest to potrzebne do zachowania przepływów pieniężnych i elastyczności finansowej. Microsoft oczekuje dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w bieżącym roku finansowym, który kończy się w czerwcu 2027 roku.

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