微软计划通过在美国出售投资级债券筹集约250亿美元。据Channel NewsAsia报道，援引路透社和一名知情人士的消息，这可能是该公司九年多来首次在美国进行此类发行。

发行条款

据彭博社报道，微软可能发行最多十个系列的债务证券，期限从两年至40年不等。关于发行规模的最终决定尚未作出：其可能根据投资者需求而变化。

据彭博社报道，此次发行的承销商为富国银行、摩根大通和瑞银集团。瑞银和富国银行拒绝向路透社发表评论，摩根大通未立即回应。微软向路透社提供了一份监管文件，该文件确认债券发行，但未披露其规模。

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额外融资

此次债券出售可能使微软成为又一家通过债务市场筹集资金以资助人工智能支出的科技巨头。在过去一年中，最大的科技公司也出售了债券并筹集了股权资本，用于此类支出。

在发行前夕，微软首席财务官艾米·胡德向投资者表示，公司将在认为有吸引力时考虑额外的融资来源。她表示，这对于维持现金流和财务灵活性是必要的。微软预计在截至2027年6月的本财年实现正自由现金流。

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