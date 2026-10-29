Средняя зарплата в Украине за год выросла на 24,5%: где платят больше всего

В сентябре 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 33 153 грн. Это на 24,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4 % выше показателя августа.

Самую высокую среднюю зарплату среди регионов зафиксировали в Киеве — 48 994 грн. Далее следуют Луганская область с показателем 37 864 грн и Львовская область — 33 802 грн.

Самые низкие зарплаты были в Кировоградской области — 23 673 грн, Черниговской — 24 455 грн и Черновицкой — 24 567 грн.

По видам экономической деятельности больше всего зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 77 924 грн в месяц. Самый низкий показатель зафиксирован в здравоохранении и социальной помощи — 21 848 грн.

Наиболее заметный рост средней зарплаты по сравнению с августом произошел в сфере образования — на 28%. В то же время в ряде других отраслей зафиксировали снижение на 1,6–8,2%.

По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине составляла 3,9 млрд грн.

Источник: Государственная служба статистики Украины.

В августе 2026 года она составляла 48 705 грн. По сравнению с июлем этот показатель снизился на 1,5%.

Ранее Министерство финансов обнародовало проект государственного бюджета Украины на 2027 год. В нем заложены рекордные расходы на безопасность и оборону, повышение зарплат учителям и медикам, а также значительные средства на пенсии, поддержку ветеранов и переселенцев. В целом расходы государства должны вырасти до 7,27 триллиона гривен.

Средний размер пенсии в Украине за первое полугодие 2026 года вырос на 728 грн. В то же время этот показатель не полностью отражает реальный уровень выплат, ведь значительная часть украинских пенсионеров получает суммы, ниже средней пенсии.

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