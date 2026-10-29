Средняя зарплата в Украине за год выросла на 24,5%: где платят больше всего
В сентябре 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 33 153 грн. Это на 24,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4 % выше показателя августа.
Самую высокую среднюю зарплату среди регионов зафиксировали в Киеве — 48 994 грн. Далее следуют Луганская область с показателем 37 864 грн и Львовская область — 33 802 грн.
Самые низкие зарплаты были в Кировоградской области — 23 673 грн, Черниговской — 24 455 грн и Черновицкой — 24 567 грн.
По видам экономической деятельности больше всего зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 77 924 грн в месяц. Самый низкий показатель зафиксирован в здравоохранении и социальной помощи — 21 848 грн.
Наиболее заметный рост средней зарплаты по сравнению с августом произошел в сфере образования — на 28%. В то же время в ряде других отраслей зафиксировали снижение на 1,6–8,2%.
По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине составляла 3,9 млрд грн.
Источник: Государственная служба статистики Украины.
В августе 2026 года она составляла 48 705 грн. По сравнению с июлем этот показатель снизился на 1,5%.