Średnia roczna pensja na Ukrainie wzrosła o 24,5%: gdzie płacą najwięcej

We wrześniu 2026 r. średnia płaca na Ukrainie wyniosła 33 153 UAH. To o 24,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 4% więcej niż w sierpniu.

Najwyższe średnie wynagrodzenie wśród regionów odnotowano w Kijowie — 48 994 UAH. Kolejne miejsca zajmują obwód ługański z wynikiem 37 864 UAH oraz obwód lwowski — 33 802 UAH.

Najniższe wynagrodzenia odnotowano w obwodzie kirowogradzkim — 23 673 UAH, czernihowskim — 24 455 UAH oraz czerniowieckim — 24 567 UAH.

W podziale na rodzaje działalności gospodarczej najwięcej zarabiali pracownicy sektora informacji i telekomunikacji — średnio 77 924 UAH miesięcznie. Najniższy wskaźnik odnotowano w służbie zdrowia i pomocy społecznej — 21 848 UAH.

Najbardziej zauważalny wzrost średniego wynagrodzenia w porównaniu z sierpniem odnotowano w sektorze edukacji — o 28%. Jednocześnie w szeregu innych branż odnotowano spadek o 1,6–8,2%.

Na dzień 1 października 2026 r. zaległości w wypłatach wynagrodzeń na Ukrainie wynosiły 3,9 mld hrywien.

Źródło: Państwowa Służba Statystyki Ukrainy.

W sierpniu 2026 r. wynosiła ona 48 705 hrywien. W porównaniu z lipcem wskaźnik ten spadł o 1,5%.

Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało projekt budżetu państwa Ukrainy na rok 2027. Przewidziano w nim rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i obronę, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników służby zdrowia, a także znaczne środki na emerytury, wsparcie dla weteranów i przesiedleńców. Ogółem wydatki państwa mają wzrosnąć do 7,27 biliona hrywien.

Średnia wysokość emerytury na Ukrainie w pierwszym półroczu 2026 roku wzrosła o 728 hrywien. Jednocześnie wskaźnik ten nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego poziomu wypłat, ponieważ znaczna część ukraińskich emerytów otrzymuje kwoty niższe od średniej emerytury.

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