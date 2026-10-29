乌克兰年均工资增长了24.5%：哪里薪资最高

2026年9月，乌克兰的平均工资为33 153格里夫纳。这一数值比去年同期增长了24.5%，比8月份的数值高出4%。

各地区中，基辅的平均工资最高，为48 994格里夫纳。其次是卢甘斯克州，为37 864格里夫纳，以及利沃夫州，为33 802格里夫纳。

工资最低的地区是基洛沃格勒州——23 673格里夫纳、切尔尼戈夫州——24 455格里夫纳和切尔诺夫策州——24 567格里夫纳。

按经济活动类型划分，信息和电信领域的从业人员收入最高，月均77 924格里夫纳。医疗保健和社会援助领域的平均工资最低，为21 848格里夫纳。

与8月份相比，教育行业的平均工资增幅最为显著，达到28%。与此同时，其他一些行业的平均工资则下降了1.6%至8.2%。

截至2026年10月1日，乌克兰拖欠工资总额为39亿格里夫纳。

来源：乌克兰国家统计局。

2026年8月，该数值为48 705格里夫纳。与7月相比，这一指标下降了1.5%。

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