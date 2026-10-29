Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24,5%: де платять найбільше
У вересні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 33 153 грн. Це на 24,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 4% вище за показник серпня.
Найвищу середню зарплату серед регіонів зафіксували в Києві — 48 994 грн. Далі йдуть Луганська область із показником 37 864 грн та Львівська область — 33 802 грн.
Найнижчі зарплати були в Кіровоградській області — 23 673 грн, Чернігівській — 24 455 грн і Чернівецькій — 24 567 грн.
За видами економічної діяльності найбільше заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 77 924 грн на місяць. Найнижчий показник зафіксували в охороні здоров’я та соціальній допомозі — 21 848 грн.
Найпомітніше зростання середньої зарплати порівняно із серпнем відбулося в освіті — на 28%. Водночас у низці інших галузей зафіксували зниження на 1,6–8,2%.
Станом на 1 жовтня 2026 року заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,9 млрд грн.
Джерело: Державна служба статистики України.
У серпні 2026 року становила 48 705 грн. Порівняно з липнем цей показник зменшився на 1,5%.