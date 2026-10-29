Акции Alphabet упали на 13,2%, Nasdaq потерял 1,66% — Dawn

Основные фондовые индексы США снизились после квартального отчета Alphabet, материнской компании Google. Акции Alphabet потеряли 13,2% после того, как ее выручка не оправдала ожиданий, а связанный с искусственным интеллектом отток средств ускорился. Об этом сообщает Dawn.

Индекс Nasdaq Composite, в котором значительный вес имеют технологические компании, упал на 441,15 пункта, или на 1,66%, до 26 108,35 пункта. S&P 500 снизился на 48,73 пункта, или на 0,63%, до 7 695,25 пункта, а Dow Jones Industrial Average потерял 315,36 пункта, или 0,59%, опустившись до 52 163,07 пункта.

Рынок переоценил расходы на ИИ

Акции компаний-производителей полупроводников снизились на 2%, что могло прервать их четырехдневный рост. Инвесторы оценивали, какие компании способны финансировать масштабные проекты в сфере искусственного интеллекта за собственные средства, а каким для этого необходимы заимствования.

В то же время индекс малых компаний Russell 2000 вырос на 0,8%. Аналитик по инвестиционной стратегии Baird Росс Мейфилд отметил, что опережающая динамика малых компаний в день снижения рынка свидетельствует о том, что обеспокоенность сектором ИИ не означает проблем для всех сегментов рынка.

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Решение ФРС и корпоративные отчеты

Накануне Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, признав, что ценовое давление остается повышенным. Опубликованные в четверг данные также показали, что экономика США в третьем квартале росла быстрее, чем ожидалось, в то время как темпы роста цен ускорились.

Из 253 компаний индекса S&P 500, которые уже представили квартальные отчеты, 81% превзошли ожидания аналитиков, свидетельствуют данные LSEG. Аналитики ожидают, что совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале вырастет на 31% в годовом измерении.

Акции Caterpillar упали на 9,5%, хотя компания превзошла ожидания по квартальной прибыли. Бумаги Eli Lilly выросли на 6,3%, Merck — на 4,4%, а Ford — на 2,9%. Акции Fortinet и ServiceNow после квартальных результатов потеряли более 20% каждая.

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