Украинские банки могут повысить ставки по депозитам после решения НБУ

После повышения учетной ставки Национального банка Украины до 16,5% банки могут постепенно пересмотреть условия гривневых депозитов.

Наибольшие изменения потенциально коснутся вкладов сроком на 3–6 месяцев.

По оценке директора департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрия Замотаева, в начале ноября средние ставки по гривневым депозитам составят 14–15% годовых, а максимальные акционные предложения могут достигать 17–17,5%.

В то же время резкого роста процентных ставок не ожидается. Каждый банк будет самостоятельно определять условия в зависимости от потребности в привлечении средств, ликвидности и предложений конкурентов.

Банки могут активнее предлагать бонусы новым клиентам, дополнительные проценты за открытие вкладов через мобильные приложения и более выгодные условия пролонгации депозитов. В конце года финансовые учреждения традиционно стремятся укрепить ресурсную базу.

Источник: 24 Канал

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 15,5%. Регулятор изменил показатель в рамках своей денежно-кредитной политики, чтобы влиять на инфляционные процессы и поддерживать стабильность экономики.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

НБУ выпустил памятную монету, посвященную Александре Экстер.

Читай нас в