Индекс экономических настроений в Европейском Союзе и еврозоне в октябре снизился второй месяц подряд. Показатель сократился на 0,6 пункта по сравнению с сентябрём — до 96,9 пункта в обеих экономических зонах, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии, о которых сообщает Anadolu Agency.

Динамика в крупнейших экономиках

Ухудшение настроений зафиксировали во всех исследуемых секторах, кроме промышленности, где индикатор незначительно вырос. Среди крупнейших экономик ЕС наиболее ощутимое падение произошло в Нидерландах — на 3,4 пункта. В Германии показатель уменьшился на 0,7 пункта, в Испании — на 0,5 пункта.

В то же время в Италии экономические настроения выросли на 0,8 пункта. В Польше и Франции показатель в целом остался стабильным.

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Потребители и бизнес стали осторожнее

Индекс доверия в промышленности вырос на 0,3 пункта благодаря лучшей оценке запасов готовой продукции, а также улучшению оценок прошлого производства и экспортных заказов. В то же время доверие в сфере услуг снизилось на 0,7 пункта из-за ухудшения оценок спроса и текущей деловой ситуации.

Потребительское доверие упало на 1,2 пункта, что стало вторым подряд месячным снижением. Домохозяйства хуже оценивали своё финансовое положение и сократили намерения относительно крупных покупок. Индекс доверия в розничной торговле уменьшился на 1,7 пункта, а в строительстве — на 0,9 пункта.

В то же время индикатор ожиданий относительно занятости вырос до 98,9 пункта в ЕС и до 98,2 пункта в еврозоне. Индекс экономической неопределённости подскочил на 1,7 пункта — до 19,8 пункта, а неопределённость потребителей относительно финансов достигла самого высокого уровня с апреля 2025 года.

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