欧盟和欧元区的经济景气指数在10月连续第二个月下降。根据欧盟委员会调查数据，该指标较9月下降0.6点，在两个经济区域均降至96.9点，阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

最大经济体的走势

除工业外，所有受调查行业的情绪均出现恶化，工业指标则小幅上升。在欧盟最大经济体中，荷兰的降幅最为明显，下降3.4点。德国该指标下降0.7点，西班牙下降0.5点。

与此同时，意大利的经济景气上升0.8点。波兰和法国的该指标总体保持稳定。

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消费者和企业变得更加谨慎

工业信心指数上升0.3点，原因是对制成品库存的评价改善，以及对过去产出和出口订单的评价有所改善。与此同时，服务业信心下降0.7点，原因是对需求和当前商业状况的评价变差。

消费者信心下降1.2点，为连续第二个月下降。家庭对自身财务状况的评价更差，并减少了进行大额购买的意愿。零售业信心指数下降1.7点，建筑业信心指数下降0.9点。

与此同时，就业预期指标在欧盟升至98.9点，在欧元区升至98.2点。经济不确定性指数跃升1.7点至19.8点，而消费者对财务状况的不确定性达到自2025年4月以来的最高水平。

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